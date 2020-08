PSG, Navas non ci sarà con il Lipsia, Gueye in dubbio: recupero graduale per Verratti

vedi letture

Il Paris Saint-Germain ha fatto il punto della situazione degli infortunati in vista della semifinale di martedì prossimo contro il Lipsia. Non sarà a disposizione Keylor Navas, uscito anzitempo contro l’Atalanta per un infortunio alla coscia destra. Il portiere ex Real Madrid tornerà in campo da giovedì. Incerto invece Idrissa Gueye per un problema muscolare avvertito sabato in allenamento. Prosegue il miglioramento di Marco Verratti che oggi ha ripreso, seppur parzialmente, l’allenamento con i compagni. Rientrano in gruppo invece Thiago Silva e Layvin Kurzawa.