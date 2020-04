PSG, nessuna restrizione per Neymar e Cavani: possono rientrare in qualsiasi momento

Neymar può tornare in Francia quando vuole, nonostante non sia in possesso della doppia cittadinanza. Lo afferma Le Parisien, riportando i tre requisiti da soddisfare per non incorrere nelle sanzioni per la violazione delle restrizioni: il brasiliano dovrà dimostrare di essere residente in Francia e di avere un permesso di residenza valido, e dovrà trovare un aereo privato che lo riporti a Parigi. Nessun problema, dunque: il brasiliano, così come Cavani e Keylor Navas, può rientrare alla base. Thiago Silva invece ha acquisito la cittadinanza francese quattro anni fa e può viaggiare senza limiti nel territorio transalpino.