PSG, Neymar dovrà rimanere ancora. La colpa è anche del Coronavirus

vedi letture

Secondo quanto riferisce Marca, sembra proprio che Neymar Junior sarà costretto a trascorrere almeno un'altra stagione al Paris Saint-Germain, ed in parte sarebbe anche colpa dell'emergenza Covid-19. Questo perché la crisi economica difficilmente permetterà transazioni di grande rilievo nelle prossime sessioni di mercato, e non è intenzione del PSG quella di privarsi del brasiliano per una cifra che risulti svalutata. In più, aspetto da non sottovalutare, si registra anche un certo riavvicinamento tra il brasiliano e il club della capitale francese.