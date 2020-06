PSG, Neymar pensa solo al Barcellona. I compagni più stretti sono stati avvisati

Neymar jr. pensa solo al Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, l'attaccante brasiliano ha ancora voglia di tornare a giocare in Spagna: il rammarico di aver lasciato il Barça è grande ed è ancora determinato a rimediare a quell'errore per ritrovare "la felicità perduta," nonostante il Paris Saint-Germain lo abbia coperto d'oro in questi tre anni.

Rinnovo rifiutato, compagni avvertiti - Neymar avrebbe rifiutato più di un mese fa una ricca proposta per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. E ora non nasconderebbe più le sue intenzioni, che sarebbero state comunicate ai compagni di squadra con i quali si è sentito negli ultimi tre mesi. Il giocatore è ottimista riguardo alla ripresa delle trattative e spera che il suo sogno di realizzi nella prossima finestra di mercato, ma non vuole lasciare Parigi a "mani vuote": per questo farà di tutto per realizzare il sogno Champions, la grande ossessione del presidente Al-Khelaifi.