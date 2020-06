PSG, Neymar punta forte sulla Champions: "Occasione storica, vogliamo vincerla"

Neymar già da diversi giorni è tornato a Parigi per preparare la Champions League. Ed è di questo che ha parlato la stella del PSG tramite il suo sito ufficiale: "E' stato un periodo atipico, ma ciò che conta è essere riusciti a rimanere equilibrati dal punto di vista fisico e mentale. Sono pronto e motivato per il ritorno, penso fortemente alla Champions League. Abbiamo una squadra forte, siamo ai quarti di finali e ora vogliamo perseguire l'obiettivo di vincere il trofeo. In questi ultimi mesi mi sono allenato bene, con la stessa intensità, ma le partite mi mancano. Non vedo l'ora di tornare in campo e, se Dio vuole, di scrivere la storia".