PSG, Neymar si allena nella sua casa in Brasile. E sul rinnovo tutto tace

Neymar è tornato in questi giorni in Brasile dove continuerà ad allenarsi a casa, in quarantena. In Brasile ci si interroga esattamente in quale delle abitazioni di sua proprietà, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di Mangaratiba. anche perché il giocatore non ha ancora dato risposta al club che è pronto a rinnovargli il contratto. La volontà del club parigino è quella di averlo almeno fino ai Mondiali in Qatar, dove è atteso come uomo immagine del PSG guarda caso qatariota. Intanto dalla Francia si parla di una trattativa per il rinnovo che non decolla: il PSG vorrebbe tenere il brasiliano almeno fino a Qatar 2022 e ha offerto un nuovo contratto. Del resto la proprietà (non a caso qatariota) ha sempre voluto fare di lui l'uomo immagine del torneo iridato. O Ney ancora non risponde e a Barcellona si riaccende la speranza di rivederlo magari dalla prossima stagione.