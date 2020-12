PSG, Neymar: "Sono molto contento qui a Parigi. Addio? Non mi passa per la mente"

Una serata da protagonista per Neymar, il dieci del PSG ha spazzato via il Basaksehir con una tripletta nel 5-1 finale che vale il primo posto del Gruppo H. Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'asso brasiliano ha allontanato anche le voci di un possibile addio. “Sono molto contento qui a Parigi. Sono molto felice al club, con i miei compagni di squadra. L'idea di partire non mi passa per la mente. Abbiamo un ottimo rapporto, sono molto felice. Dobbiamo parlare e vedere cosa accadrà in futuro"