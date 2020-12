PSG; non è un fulmine a ciel sereno: Leonardo da mesi era in contatto con Pochettino

Retroscena svelato dal tabloid inglese 'The Indipendent' in merito all'imminente arrivo al Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino al posto di Thomas Tuchel. Leonardo da mesi era in contatto con il manager argentino e con questa mossa ha solo anticipato di qualche mese l'arrivo dell'ex allenatore del Tottenham.

Non s'è trattata, quindi, di una decisione presa a caldo, ma di una operazione pianificata e poi anticipata di sei mesi, visto che Tuchel sicuramente non sarebbe stato confermato a fine stagione.