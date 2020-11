PSG obbligato a vincere martedì col Lipsia. Dubbio Herrera, c'è Verratti ma non dal 1'

L'Equipe di oggi scrive del PSG che ha disperato bisogno di vincere martedì contro il Lipsia per provare a mantenere aperte le proprie speranze di avanzare in Champions League, e di alcune sue pedine del centrocampo. Se Herrera ha avuto qualche problema al polpaccio in allenamento e rimane in forte dubbio, Tuchel registra il rientro in gruppo di Verratti, che però non dovrebbe essere rischiato martedì sera, se non per qualche minuto da subentrante.