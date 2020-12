PSG oggi esami per Neymar dopo l'infortunio col Lione. Il brasiliano è uscito dal campo in barella

In attesa di accertamenti sull'infortunio rimediato da Neymar ieri sera contro il Lione, arrivano le prime osservazioni post-partita che evidenzierebbero una forte distorsione alla caviglia sinistra. L'asso brasiliano è stato vittima di uno scontro di gioco nei minuti di recupero, per un intervento duro di Thiago Mendes, peraltro espulso a seguito dell'intervento. O Ney è uscito in lacrime in barella, segnale tutt'altro che positivo in vista degli esami di oggi. Ricordiamo che Neymar ha già subito tre gravi infortuni dal suo arrivo al Paris Saint-Germain.