"PSG osso duro, ma il Bayern vuole andare avanti". Rivedi Flick in vista della super sfida di Champions

Ai quarti di finale il Bayern Monaco affronterà il PSG, avversario battuto dai bavaresi nell'ultima finale di Champions. Il tecnico dei tedeschi Hans-Dieter Flick, in conferenza stampa, predica calma ma lancia anche un chiaro segnale per le avversarie: "Ci sono solo avversari forti nei quarti di finale. Si sfidano le migliori otto d'Europa. È importante giocare ai massimi livelli e noi vogliamo raggiungere le semifinali. Il PSG è un osso duro, ce ne siamo accorti in finale, ma noi abbiamo tanta qualità e abbiamo dimostrato in Champions che tipo di calcio possiamo sfoderare quando siamo concentrati su un obiettivo e di cosa siamo capaci. Abbiamo fatto grandi prestazione l'anno passato e in questo. E sono fondamentali per superare i quarti di finale e andare avanti".