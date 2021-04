PSG, Pochettino: "Col Bayern non sarà una rivincita della finale dello scorso anno"

Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco in Champions League: “Le gare a eliminazione diretta sono sempre in bilico e offrono le stesse possibilità a entrambe le squadre. Il Bayern è la squadra campione d’Europa e del Mondo in carica, sappiamo che sono molto forti, ma abbiamo fiducia nei nostri mezzi e nelle nostre qualità. Abbiamo le nostre armi per colpire e cercare di vincere questa sfida. Il Bayern è molto organizzato e difficilmente si sbilancia, starà a noi trovare il modo per colpirli e fargli male. Vendetta? La finale dello scorso anno non è una partita a cui faremo riferimento, io e lo staff non eravamo presenti e poi queste gare non sono paragonabili a una finale, non penso che sia una rivincita. Per noi è una sfida provare a battere contro quella che è probabilmente la migliore squadra al mondo. - continua Pochettino parlando delle assenze – Il Bayern deplora le su assenze, ma anche noi con Verratti, Icardi o Paredes out non siamo da meno. Viviamo in un mondo complicato con questo virus che si aggiunge agli infortuni classici e dobbiamo adattarci a questa situazione”.