PSG, poco spazio per Mbaye: il talento senegalese potrebbe finire in Premier League

Ibrahim Mbaye sta vivendo un momento complicato dopo il ritorno dalla Coppa d'Africa. L’ala senegalese, che aveva già mostrato il suo talento segnando il primo gol in Ligue 1 contro il Rennes e fornendo due assist contro il Metz, fatica ora a ritagliarsi spazio nel Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Dalla CAN, dove era entrato in campo nella finale contro il Marocco, il giovane attaccante ha accumulato appena 191 minuti di gioco e solo due partite da titolare, di cui una contro lo Strasburgo, dove è stato sostituito all'intervallo. Il suo contratto con il PSG è valido fino al 2028, con una valutazione attuale di circa 25 milioni di euro, ma i pochi minuti che gli sono stati concessi hanno già acceso l’interesse di diversi club inglesi. Tra questi, secondo Sky Sports UK, spicca l'Aston Villa, che considera Mbaye uno dei migliori prospetti europei e punta a garantirsi il suo talento già dalla prossima estate.

Il giocatore sta valutando con attenzione la possibilità di trasferirsi all’estero per assicurarsi un ruolo da protagonista, mentre il PSG dovrà decidere se monetizzare cedendo il giovane attaccante o continuare a puntare sulla sua crescita in prima squadra.