PSG, primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra per Moise Kean

vedi letture

Primo allenamento con il PSG per Moise Kean. L'attaccante azzurro, acquistato dal PSG durante le ultime ore di mercato, era volato subito in Italia per rispondere alla convocazione del CT Roberto Mancini. Oggi Kean si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra.