PSG, principio d'accordo per la permanenza fino ad agosto di Cavani e Thiago Silva

vedi letture

In vista della fase finale della Champions League, il Paris Saint-Germain sta lavorando per avere tutto l'attuale gruppo a disposizione. Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier e Layvin Kurzawa hanno il contratto in scadenza a giugno e la società parigina ha già fatto sapere che non intende rinnovarlo, ma vorrebbe metterli a disposizione di Tuchel almeno fino ad agosto.

Leonardo ha dichiarato la volontà di non perdere pezzi, eccezion fatta per Tanguy Kouassi ed Eric Choupo-Moting. Secondo RMC Sport, con Thiago Silva e Cavani si sarebbe raggiunto un principio di accordo ma le trattative devono ancora entrare nel vivo. Più complicato, invece, il dossier che riguarda i due terzini, che hanno diverse richieste e potrebbero accasarsi presto in altre squadre.