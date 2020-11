PSG-Rennes, le formazioni ufficiali: Florenzi nel tridente con Kean e Di Maria

Alle 21 scenderà in campo il PSG che ospiterà il Rennes. Viste le tante assenze, Tuchel ha deciso di puntare su Florenzi nel tridente con Kean e Di Maria e Kurzawa in difesa. Nel Rennes spazio a Nzonzi in mezzo a campo e a Guirassy in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Navas; Kehrer, Marquinhos (c), A. Diallo, Kurzawa; Herrera, Paredes, I. Gueye; Florenzi, Kean, Di Maria.

RENNES (4-3-3): Gomis; Truffert, Aguerd, Da Silva, Traorè; Leà-Siliki, Nzonzi, Bourigeraud; Doku, Guirassy, Gboho.