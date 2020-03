PSG, richiamo dalla UEFA per comportamento improprio. Nel mirino le prese in giro ad Haaland?

Nella sua relazione disciplinare, la UEFA ha richiamato il Paris Saint-Germain per "comportamento improprio" durante la sfida contro il Borussia Dortmund, valida per gli ottavi di ritorno della Champions League e vinta di parigini per 2-0. Una partita che si è giocata a porte chiuse, a causa delle precauzioni prese per la diffusione del coronavirus. Al fischio finale, i giocatori di casa sono andati a celebrare il successo insieme ai loro sostenitori, riuniti in massa fuori dallo stadio. E proprio questa "celebrazione" non sarebbe piaciuta all'organo disciplinare della UEFA, anche se il sospetto è che sotto la lente d'ingrandimento siano finite le beffe rivolte nei confronti di Erling-Braut Haaland.