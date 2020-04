PSG, Sarabia: "Taglio degli stipendi? Faremo ciò che serve per il bene del club"

vedi letture

Il giocatore del PSG Pablo Sarabia ha parlato della questione del taglio degli stipendi dovuto all'emergenza coronavirus: "I capitani ne stanno discutendo con la società. Qualunque cosa possiamo fare per aiutare PSG e Parigi in generale, proveremo a farlo".

Cosa fai per restare in forma?

"Il club ci ha inviato un programma da seguire. Se non ti muovi tutto il giorno e mangi un po' più del solito, sorgono problemi, non solo fisici ma anche a livello mentale. Anche se ci sono giorni in cui sei più motivato di altri. A livello di materiale avevo cose a casa ma il club mi ha portato tutto ciò che non avevo".