PSG sconfitto in finale di Champions. E a Marsiglia festeggiano con i fuochi d'artificio

Che non tutta la Francia facesse il tifo ieri sera per il Paris Saint-Germain era prevedibile. Che si arrivasse a festeggiare la sconfitta, addirittura con i fuochi d'artificio, decisamente meno. È successo a Marsiglia, dove i tifosi dell'OM si sono dati alla pazza gioia per la sconfitta degli odiati rivali. Grazie alla vittoria del Bayern, del resto, proprio il Marsiglia rimane l'unica squadra francese a potersi fregiare di una Champions League vinta, per la cronaca quella del 1993 quando arrivò il successo in finale contro il Milan. Sede di quella partita, Monaco di Baviera: una città che evidentemente porta bene, anche vedendo quanto successo ieri.