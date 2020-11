PSG, senza le stelle vince il Lipsia. Mbappé non ci sarà nemmeno domenica

Fuori Mauro Icardi, Neymar, Marco Verratti, Julian Draxler e Kylian Mbappè, il Paris Saint Germain ha avuto comunque l'opportunità di vincere contro il Lipsia. Perché, in vantaggio per 1-0, il rigore di Angel Di Maria poteva chiudere completamente tutti i giochi. L'errore dagli undici metri ha lasciato aperto il risultato per la formazione di Nagelsmann, con i tedeschi che hanno ribaltato il punteggio. La situazione si fa complicata in Champions, ma nel frattempo c'è anche la Ligue 1: Mbappé non giocherà nemmeno domenica contro il Rennes.