PSG, servono 70 milioni dalle cessioni: Areola e Draxler i primi due candidati a uscire

L'Equipe di oggi parla della situazione del Paris Saint-Germain, sottolineando come, oltre alle difficoltà in campo sanitario dopo i numerosi di casi di positività al Covid-19 emersi negli scorsi giorni, il club della capitale francese debba fare i conti anche con bilanci che al momento non quadrano. E che avranno bisogno perciò di cessioni per almeno 70 milioni, per ottenere i quali sono già stati individuati alcuni profili designati: i primi due sono quelli del portiere Alphonse Areola e del centrocampista offensivo Julian Draxler, poco utilizzato e dal rendimento altalenante da quando è a Parigi. Non solo: anche il giovane Loic Mbe Soh, corteggiato sia in patria che in Spagna, rischia di cambiare casacca.