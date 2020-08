PSG, si guarda al futuro: Neymar non vuole andarsene, si pensa al prolungamento di contratto

Neymar non vuole lasciare il Paris Saint-Germain, almeno per il momento. Il calciatore brasiliano, secondo UOL Esporte, avrebbe già iniziato a discutere il proprio accordo con Nassir Al-Khelaifi durante la final eight di Lisbona. Al momento O'Ney non vuole lasciare Parigi: le trattative per il prolungamento di contratto, in scadenza nel 2022, sono aperte. Ora la palla passa al club, ma i parigini non hanno nessuna intenzione di cedere uno degli uomini simbolo di questa squadra.