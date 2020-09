PSG, sondaggio per Diego Costa con l'Atletico Madrid. Che per sostituirlo pensa a Cavani

Il Paris Saint-Germain pensa a Diego Costa per rimpiazzare Edinson Cavani in attacco. Come riporta As, il club parigino avrebbe già effettuato infatti un sondaggio con l'Atletico Madrid, che per sostituirlo potrebbe virare proprio sul Matador attualmente svincolato. Il valzer dei bomber, dopo il colpo Luis Suarez da parte dei colchoneros, non sembra affatto terminato in quel di Madrid.