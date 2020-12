PSG-Strasburgo 4-0, le pagelle: Di Maria tuttofare, Simakan il migliore dei suoi

PSG-Strasburgo 4-0

Marcatori: 19' Pembele, 79' Mbappé, 88' Gueye, 91' Kean

PSG

Navas 6 - Poco impegnato e sempre attento.

Dagba 6,5 - Spinge con costanza rendendosi sempre pericoloso.

Marquinhos 6,5 - Serata tranquilla senza troppi patemi.

Keher 5 - Con due svarioni rischia di concedere il provvisorio pari allo Strasburgo.

Pembele 6 -Non sempre irreprensibile quando deve difendere, ma trova il primo gol ufficiale con una zampata in area avversaria.

Bakker 6 - Normalizzatore. Non ha picchi di alta qualità ma non scende mai sotto la sufficienza. Usato sicuro.

Di Maria 7 - I pericoli arrivano sempre e solo dal suo sinistro delizioso. Oggi gran partita. (dal 90' Fadiga s.v.)

Verratti 6 - Prestazione costante senza troppi acuti. Sbaglia davvero pochissimi passaggi.

Herrera 6 - Corsa e diga in mezzo al campo. (dal 78' Gueye 6,5 - Entra con voglia e trova anche un bel gol che vale il 3-0 provvisorio).

Rafinha 6,5 - Corre per tutta la partita. Sfiora anche due volte il gol. Onnipresente. (dall'84' Kean 6 - Tocca un pallone e lo butta in porta. Settimo gol in Ligue 1).

Mbappé 6 - Nonostante una partita tutt'altro che positiva riesce a timbrare il cartellino e chiudere la partita con il 2-0 provvisorio. (dall'84' Draxler s.v.).

STRASBURGO

Kawashima 5 - Non dà mai sicurezza. Poteva sicuramente fare di più.

Lala 5 - Dalla sua parte Di Maria va a nozze. Sempre in ritardo.

Simakan 6,5 - Annulla Mbappè per tutta la partita. Davvero un prospetto giovane e interessante.

Mitrovic 4 - Due gol arrivano da due palloni persi in uscita. Deve evitare cali di attenzione o sono dolori.

Djiku 4,5 - Soffre le scorribande di Di Maria e spesso è costretto al fallo. In difficoltà.

Carole 5,5 - Si procura un rigore che appariva netto ma l'arbitro non lo concede. Uno dei meno peggio.

Bellegarde 5 - Parte bene impegnando Navas ma si spegne con il passare dei minuti. (dal 78' Diallo s.v.)

Aholou 5 - Sempre in ritardo e preso in mezzo dai centrocampisti parigini.

Sissoko 5 - Anche lui in grande difficoltà. Mai entrato veramente in partita. (dal 65' Thomasson 5 - Entra ma non incide.)

Lienard 4,5 - Ci si aspetta tanto da lui ma oggi delude. Impalpabile la sua prestazione. (dal 64' Prcic 6 - Sfiora il gol con un bel destro a giro che termina a lato).

Ajorque 4 - Dovrebbe essere il riferimento in avanti e invece non approfitta mai degli errori di Keher.