PSG, tre punti in tre partite. Il punto più basso in Champions League dall'edizione 2004/2005

Dalla finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco lo scorso agosto alle attuali difficoltà nella fase a gironi. Non sono mesi certamente semplici per il PSG in campo interazione. I soli tre punti raccolti nelle prime tre gare della stagione 2019/2020 rappresenta il punto più basso della storia del club transalpino nella massima competizione continentale per club alla pari di quanto racconto nell’edizione 1997/1998 e 2004/2005. I dati sono forniti da OPTA.