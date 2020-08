PSG, Tuchel: "Abbiamo sei giorni per riportare Mbappé al top. Su Verratti qualche dubbio"

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, commenta il successo dei suoi nei minuti di recupero contro l'Atalanta: "Abbiamo fiducia in tutti i componenti della squadra. Abbiamo lavorato duro e siamo pronti a giocare tre partite. Possiamo farcela anche con una squadra ridotta, ma giocare con o senza Kylian (Mbappé) fa una grande differenza. Lo stesso vale per Marco (Verratti) e Angel (Di Maria). Abbiamo sei giorni per riportare Kiki (Mbappé) ai suoi livelli. Non sono sicuro per quanto riguarda Marco. Abbiamo avuto un altro infortunio con Keylor Navas, vedremo. Restiamo positivi e concentrati. Siamo tra le ultime quattro squadre. Tutto è possibile".