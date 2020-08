PSG, Tuchel: "Bayern abituato alle finali ma noi siamo fiduciosi: meritiamo di essere qui"

vedi letture

Il tecnico del PSG, Thomas Tuchel è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions Legaue contro il Bayern Monaco: "Abbiamo sempre rispettato il nostro avversario. È necessario dare informazioni, dettagli, soluzioni offensive e difensive alla mia squadra. E a volte adattarmi. Sarà lo stesso contro il Bayern. Sarà molto difficile, sappiamo che il Bayern ha vinto tutte queste ultime partite, è una squadra molto forte, ma ci sono sempre spazi e soluzioni da trovare. In una finale è importante trovare il giusto mix tra giocare liberi e avere fiducia. Ora non è il momento di grandi cambiamenti. Abbiamo parlato con Keylor Navas prima della semifinale, sì, ha esperienza, ma ho parlato anche con Neymar e Angel (Di Maria, ndr), che hanno vinto questa competizione. Il Bayern ha giocato undici finali, ci è abituato. E' un grande club, ma non è nemmeno un grande vantaggio. È una grande sfida per noi, ma siamo anche fiduciosi. Ci sembra di meritare di essere qui".