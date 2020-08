PSG, Tuchel cerca il sostituto di Thiago Silva. Leonardo pronto all'assalto per Alaba

Secondo le informazioni riportate da Sport Bild, Thomas Tuchel avrebbe chiesto rinforzi a Leonardo, che si sta mostrando piuttosto cauto in questa prima parte del mercato. L'allenatore del Paris Saint-Germain, in particolare, avrebbe chiesto un sostituto di Thiago Silva: il nome fatto dal tecnico tedesco è quello di David Alaba, difensore del Bayern Monaco con il contratto in scadenza nel 2021. Un acquisto che però potrebbe concretizzarsi anche nella prossima stagione, quando l'austriaco arriverebbe a zero e il club francese potrebbe prendersi una sorta di rivincita sui bavaresi, che hanno ingaggiato il giovane Kouassi qualche settimana fa, prima che potesse rinnovare con il PSG.