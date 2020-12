PSG, Tuchel: "I giocatori hanno bisogno di una vacanza! Inizio 2021 decisivo per la Ligue 1"

Alla vigilia della sfida contro il Lille, Thomas Tuchel ha assicurato che questa sfida non sarà decisiva per il proseguo del campionato, spiegando che i mesi decisivi saranno quelli dell'inizio del 2021: “Sono convinto che ora non perderemo il campionato. Gennaio e febbraio saranno decisivi, sono mesi dopo le vacanze, senza la Champions League (fino a metà febbraio), sarà più facile concentrarsi completamente sulla Ligue 1. Gli altri hanno meno paura, gli altri sanno che siamo un po' stanchi fisicamente e mentalmente, questo dà loro la possibilità di combattere con di noi. Abbiamo molti infortuni, assenti, possiamo sentire che siamo mentalmente stanchi. I giocatori hanno bisogno di qualche giorno di vacanza. Contro il Lille sarà una grande sfida per noi perché sono molto forti. È una grande sfida, ma penso che siamo pronti. Ci scontriamo con il leader della classifica per prendere forse il primo posto. Abbiamo il diritto di avere fiducia in noi stessi", ha detto il tecnico del PSG.