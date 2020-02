vedi letture

PSG, Tuchel sfiduciato dai senatori: il 3-4-3 con il Borussia Dortmund non ha convinto nessuno

Thomas Tuchel nella bufera a causa dei tanti gol subiti dal Paris Saint-Germain nelle ultime settimane. In otto giorni, la difesa dei parigini è stata bucata per ben 9 volte: 4 con l'Amiens, 2 col Borussia Dortmund e 3 con il Bordeaux. Risultato? Una sola vittoria, contro i Girondini e tante critiche, da stampa e, pare, dagli stessi giocatori, che riuscirebbero a comprendere con grande fatica alcune scelte del tecnico tedesco. In particolare, non ha convinto il modulo impiegato contro il Borussia Dortmund: il 3-4-3, utilizzato al posto del 4-4-2, era stato sconsigliato da Thiago Silva, che avrebbe sottolineato la necessità di inserire un centrocampista in più, e da Neymar. Anche Icardi non è stato contento della novità, soprattutto per l'esclusione dall'11 di partenza. Questa sfiducia, scrivono in Francia, comincia a percepirsi nitidamente e potrebbe costar cara a Tuchel, chiamato ora a invertire la tendenza e a rimontare i gialloneri.