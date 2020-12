PSG, Tuchel: "Icardi sta lavorando duramente, ma non credo rientrerà nel 2020"

Annata finita per Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain. In conferenza stampa in vista della sfida contro il Lione, infatti, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha confermato che l’ex Inter non tornerà in campo prima del 2021: “Sicuramente sono sempre inquieto quando un giocatore sta fuor a lungo, ma non possiamo pensare troppo agli infortuni. Dobbiamo cercare delle soluzioni e superare le partite che ci aspettano. Mauro sta lavorando duramente, ma penso che non potrà tornare in campo in questo 2020”.