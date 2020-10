PSG, Tuchel: "Kean? Si è integrato facendo gol. Deve continuare a lottare"

vedi letture

Alla vigilia della gara contro il Nantes Thomas Tuchel, tecnico del PSG, è tornato a parlare dell’impatto di Moise Kean sulla formazione francese: “Il modo migliore per un attaccante di integrarsi in una nuova squadra è quello di segnare gol. E lui l’ha fatto. Lo aiuta molto. Questa è la cosa migliore per lui e per tutti quanti. Personalmente spero che continui a giocare con questa intensità perché ha grande qualità fisiche e questo influenza molto il nostro gioco. Deve continuare così, lottando con i difensori centrali. Questo è quel che ha fatto e la sua sfida è continuare così”.