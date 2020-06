PSG, Tuchel: "Kurzawa può rinnovare". Oltre a Kouassi via anche il 2002 Aouchiche

Conferenza stampa molto importante quella tenuta quest'oggi in casa Paris Saint-Germain dall'allenatore tedesco Thomas Tuchel. Alla ripresa degli allenamenti, il manager del PSG ha annunciato che per la Champions League ad agosto non saranno a disposizione Edinson Cavani, Thomas Meunier e Tanguy Kouassi. I tre giocatori in scadenza di contratto hanno infatti deciso di salutare subito il club campione di Francia, così come la stellina classe 2002 Adil Aouchiche: "Ma per lui è diverso - ha detto Tuchel -. Per lui è stato difficile lottare per un posto in prima squadra e posso capire che voglia trovare una squadra capace di garantirgli maggiore minutaggio. Ha molto talento".

Thiago Silva fino ad agosto, Kurzawa può rinnovare - Il capitano Thiago Silva resterà fino a fine agosto per poi cambiare maglia solo a settembre. Potrebbe invece rinnovare per più stagioni Layvin Kurzawa, l'altro big in scadenza di contratto: "Ha disputato un'ottima stagione ed è un calciatore molto affidabile. Può rinnovare il contratto e per me questa soluzione sarebbe ottima perché, in questo modo, il PSG a sinistra non necessiterebbe di altri rinforzi. Servirà invece un terzino sinistro vista la partenza di Maunier".

Kurzawa era nel mirino di Inter e Napoli, ma a questo punto è molto probabile che resti a Parigi: le parti sono vicine al rinnovo fino a giugno 2024.