PSG, Tuchel: "La mia panchina? Non mi sento a rischio. Oggi avremmo potuto vincere"

vedi letture

Intervistato da RMC Sport nel post partita di Lipsia-PSG, Tomas Tuchel, allenatore dei francesi, ha così commentato la sconfitta contro i tedeschi: "Ci siamo dimenticati di giocare nel secondo tempo. C'è stato questo rigore, poi questo cartellino rosso. Difficile in dieci uomini. Panchina a rischio? No, non mi sento in pericolo. Non c'è nessun problema per i giocatori rispetto a quello che sta succedendo in società. Abbiamo fatto una bella partita nel primo tempo, è stata più difficile nel secondo. La partita era indirizzata. Se vinciamo 1-0 al Parco dei Principi avremo vinto lo scontro diretto. Non abbiamo dubbi. Non dovremmo aspettare di vincere 3-0 o 4-0 oggi, non è così. Ho l'impressione che la stampa e l'ambiente siano molto critici. È la vita di un allenatore a Parigi. Non è un problema per me. Il gruppo mi sostiene. Siamo primi in campionato. A volte ci sono fasi difficili nello sport. Oggi avremmo potuto pareggiare o vincere".