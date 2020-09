PSG, Tuchel: "Le due sconfitte non mi preoccupano, ci è mancata fortuna"

Momento complicato per il PSG, che va k.o. nel Classique contro il Marsiglia e resta a quota zero punti in Ligue 1. Questo il commento del tecnico dei parigini, Thomas Tuchel, al termine del match: "Sono comunque soddisfatto della prestazione. Le due sconfitte non mi preoccupano, perché non puoi controllare i risultati. Dobbiamo contestualizzare queste partite: ci è mancata fortuna, soprattutto nell'ultimo passaggio. Se analizzate, le statistiche sono eccezionali".

Il tedesco ha avuto modo di parlare anche di mercato: "Abbiamo qualche settimana per individuare dei rinforzi, ma dobbiamo anche giocare. Non è il migliore degli inizi e sarà difficile, perché dovremo giocare molte partite. Non so se le altre partecipanti dell'ultima Champions debbano giocare quattro partite in dieci giorni, ma i giocatori sono professionisti e hanno una grande mentalità. Ora la sfida è non farsi prendere dallo scoramento".