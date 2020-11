PSG, Tuchel non crede nella conferma: "A un certo punto devi smetterla di sognare"

Thomas Tuchel è perennemente in bilico. Il tecnico del Paris Saint-Germain ha il contratto in scadenza a giugno e il club parigino non sembra intenzionato a confermarlo per la prossima stagione. A Sky Germania, Tuchel ha dichiarato: "Sono cosa si dice di me. Viviamo in una bolla, ma ne sono a conoscenza. Ho avuto l'idea, un po'ingenua, che dopo 4 titoli e 1 finale le persone avrebbero smesso di rimproverarmi. Hanno smesso per 5 giorni, poi hanno ricominciato. Rinnovo? Finora non ci sono state discussioni e dopo tutto quello che ho fatto qui tutte le opzioni sono contemplate. A un certo punto, però, devi smetterla di sognare. Vedremo".