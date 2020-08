PSG, Tuchel: "Non l'abbiamo persa noi la finale, l'ha vinta Neuer"

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta subita in finale di Champions contro il Bayern Monaco: "Sono molto fiero. Ho già detto alla squadra che sono orgoglioso. Perdere è sempre la peggiore delle sensazioni. Ma ho visto una finale tra due squadre che hanno assolutamente meritato di giocare questa finale. E' stato un percorso dalle mille emozioni, un percorso fatto di qualità e mentalità. Abbiamo fatto questo percorso insieme. Ho visto una squadra dalla mentalità sempre fantastica. Questo ci ha dato la possibilità di vincere quattro titoli e disputare una finale. Oggi abbiamo avuto tante possibilità per vincere. Siamo forse mancati nei dettagli, è mancata fortuna, efficacia. In più la qualità di Manuel Neuer è stata ancora una volta incredibile. E' per questo che non siamo riusciti a fare il primo gol. Ma abbiamo tutte le ragioni per essere fieri del nostro percorso".