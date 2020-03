PSG, Tuchel: "Non perdo la fiducia nella squadra. Coronavirus? Situazione da seguire"

vedi letture

Dopo il 4-0 rifilato al Dijon, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha detto: "Il gruppo voleva assolutamente dimostrare contro il Dortmund che era in grado di vincere. È una stagione in cui abbiamo molta continuità, molto affidabilità, abbiamo conquistato molte vittorie con prestazioni importanti. Non possiamo perdere la fiducia in questa squadra. Questa settimana, i giocatori hanno dimostrato di voler giocare un certo tipo di gioco e lo hanno dimostrato ancora oggi. Coronavirus? Non sono preoccupato per l'organizzazione del nostro team. È una cosa grandiosa. Seguiamo la sua evoluzione, ne parliamo ogni giorno. Dobbiamo aspettare. Ci sono partite in Italia che sono state cancellate. Ci sono cose più importanti del calcio, non è una sorpresa".