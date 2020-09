PSG, Tuchel recupera tutti i big: i convocati per il match di questa sera contro il Reims

vedi letture

Il Paris Saint-Germain, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Reims. Tuchel recupera tutti gli indisponibili, assente tra i big Bernat per via del lungo infortunio che lo terrà fuori dai campi per diversi mesi. Ecco la lista completa:

Portieri: Navas, Rico, Letellier.

Difensori: Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos.

Centrocampisti: Draxler, Fadiga, Herrera, Paredes, Ruiz, Verratti.

Attaccanti: Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar, Sarabia.