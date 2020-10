PSG, Tuchel risparmia Florenzi: a riposo con il Nantes per tornare al meglio per la Champions

vedi letture

Niente Nantes-PSG per Alessandro Florenzi. Uscito molto affaticato dalla sfida con l'Istanbul Basaksheir, il terzino italiano salterà la trasferta di Nantes per volere del suo allenatore Thomas Tuchel. Un turno di riposo per l'ex Roma, neanche convocato dal tecnico tedesco, al fine di rifiatare in vista del decisivo match di Champions League contro il Lipsia. Nessun problema fisico per lui, assicura L'Equipe.