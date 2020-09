PSG, Tuchel: "Seguivo Florenzi da tanto tempo. Contro il Marsiglia può giocare titolare"

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, si proietta alla sfida di questa sera contro il Marsiglia, ipotizzando il possibile impiego di Alessandro Florenzi: "Forse potrebbe giocare perché è una gara importante. Aspettiamo gli ultimi allenamenti prima di prendere una decisione. Ha giocato con i tre dietro nell'Italia e questa cosa mi ha sopreso perché per me è un giocatore più offensivo. Ma ha fatto bene. Spero che sarà lo stesso giocatore visto nella Roma, molto affidabile. Nella Serie A è stato uno dei migliori in questa posizione per anni. Lo seguo da tanto tempo perché mi piace la sua energia in campo, spero sia pronto per giocare. Si è inserito rapidamente, se potrà scendere in campo giocherà titolare".