PSG, Tuchel: "Sono deluso per il risultato e per la prestazione"

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha commentato la sconfitta ottenuta in casa contro il Lione: "Sono molto deluso. Sia per il risultato sia per la prestazione che ho visto stasera. Non eravamo pronti per giocare questa partita, dobbiamo avere più carattere se vogliamo vincere la Ligue 1. Mbappé in panchina? Non poteva giocare più di trenta minuti".