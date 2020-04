PSG, Tuchel: "Sto lasciando i miei giocatori tranquilli, li sento solo per gli allenamenti"

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha spiegato come sta andando la comunicazione con i giocatori in questi giorni di quarantena e alla domanda se è in continuo contatto con loro ha risposto: "Non troppo. Li lascio tranquilli. Non so quando finirà tutto questo e quando potremo tornare ad allenarci insieme. Mando loro un messaggio con il loro programma, mi rispondono per dirmi se hanno fatto bene. Spero che tutti i giocatori stiano andando bene".