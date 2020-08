PSG, Tuchel: "Verratti recuperato ma non so se partirà titolare. Su Navas devo decidere"

Alla vigilia della finale di Champions Legaue, il tecnico del PSG Thomas Tuchel in conferenza stampa ha parlato anche della situazione degli infortunati: "Marco Verratti e Idrissa Gueye si sono allenati con noi dopo la partita contro il Lipsia, oggi sono completamente in campo con noi, sono a disposizione. Keylor Navas fare delle prove e dopo prenderemo la decisione. Se sarà bianco o nero, decideremo dopo l'allenamento. L'infortunio di Verratti è stato solo un duro colpo non un problema muscolare, è una questione di dolore. Può giocare 120 minuti? No, certo ma decideremo se partirà titolare o meno".