PSG, Tuchel: "Vittoria meritata a Montpellier, da noi il 100% deve essere la normalità"

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha analizzato ai microfoni di Téléfoot la vittoria per 1-3 ottenuta sul campo del Montpellier: "Sono molto soddisfatto. Ho fatto tanti cambiamenti e non è mai facile trovare il ritmo e la mentalità, ma dopo 15 minuti ci siamo riusciti. Abbiamo giocato con energia, unione e qualità. È stata una vittoria meritata, a Montpellier è sempre difficile: ci è voluta molta intensità per venirne fuori. Stasera non era il momento per le scuse dovute alla stanchezza o alla partita di martedì prossimo in Champions: siamo il PSG, il 100% deve essere la normalità".