PSG, Tuchel: "Volevamo vincere. Possiamo giocare meglio ma non in questo momento"

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera in casa dell'Istanbul Basaksehir: "Abbiamo vinto ed era quello che volevamo. Giochiamo ogni tre giorni e non abbiamo tanto tempo per lavorare. Sappiamo che possiamo giocare meglio di così ma siamo consapevoli che è difficile farlo in questo momento della stagione. Stiamo facendo il massimo. Francamente non capisco le discussioni su Marquinhos e Danilo. L'anno scorso il primo ha giocato in questo ruolo e abbiamo fatto la miglior stagione del club. Ribadisco che per me Danilo è più un difensore che un centrocampista".