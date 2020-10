PSG, una buona notizia per Tuchel: Ander Herrera è guarito dal Covid-19

Buone notizie per Thomas Tuchel. Ander Herrera, centrocampista del suo Paris Saint-Germain, ha infatti annunciato di essere guarito dal Covid-19 ed è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra: "Dopo due settimane con il Covid-19, il test ha dato risultato negativo. Sono felice di tornare con la squadra", ha scritto su Twitter.

After couple of weeks with COVID, I have tested negative today. So happy to be back with the team. By the way, sorry for the meg @kimpembe_3 😝 pic.twitter.com/5K0K2UwcD2

— Ander Herrera (@AnderHerrera) October 15, 2020