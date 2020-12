PSG, Verratti: "A Manchester una finale, non possiamo sbagliare. Felice del record in Champions"

Marco Verratti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Manchester United-PSG: "Abbiamo già perso due partite in questo girone, quindi non possiamo più permetterci di sbagliare. Giocheremo in uno stadio dove è difficile vincere, contro una grande squadra. Quindi sarà una finale. Dovremo dare il 150% per vincere all'Old Trafford. Sappiamo cosa ci aspetta, quindi dobbiamo prepararci bene. Abbiamo la capacità di fare una grande partita e riportare i tre punti. Abbiamo vinto lì due anni fa. Sappiamo di essere una grande squadra, che migliora ogni anno. Adesso è il momento di mostrarlo. Il mio record di partite europee con il Paris Saint-Germain? Fa piacere, significa che sono qui da molto tempo e che stiamo lottando per vincere questa Champions League. Sono sempre felice di competere in questa competizione, la più grande per club".