PSG, Verratti: "Quarantena difficile ma forse mi sto allenando più di prima"

Parlato ai microfoni di PSG Tv, Marco Verratti ha raccontato di come sta vivendo come quarantena: "Sto bene, tutto bene. La quarantena è difficile per tutti, ma cerco di trovare cose positive, di godermi un po' di più la famiglia. E sto cercando di fare cose che prima non avevo fatto molto. Lavoro ogni giorno. Penso anche che mi sto allenando un po' più di prima (ride, ndr). Prima, con le partite, non avevamo molto tempo per allenarci o guarire quando avevamo piccoli infortuni. Faccio anche sport per la testa, perché è un'abitudine per noi. Sono fortunato ad avere un tapis roulant a casa per poter correre".