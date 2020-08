PSG, Verratti salta l'Atalanta e rischia anche l'eventuale prosieguo della Champions League

Marco Verratti sarà indisponibile per la sfida che il Paris Saint-Germain giocherà contro l’Atalanta al 90%. A riportarlo una fonte molto vicina al calciatore, ripresa da L’Equipe, che spiega che il calciatore si unirà al resto della squadra, ma non prenderà parte alla sfida di mercoledì contro gli orobici, risultando in dubbio anche per il resto della fase finale della Champions League.